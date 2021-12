De 41-jarige Steve B. is door een Belgische volksjury veroordeeld tot een levenslange celstraf en vijftien jaar tbs voor de moord op en verkrachting van de Vlaamse studente Julie Van Espen. Ook komt B. in de eerste twintig jaar van zijn gevangenisstraf niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

De uitspraak volgde na de eisen van het Openbaar Ministerie (OM). Alleen de zogenoemde beveiligingsperiode, waarin een gedetineerde niet om vervroegde vrijlating kan vragen, werd vijf jaar korter vastgelegd, op 20 jaar in plaats van het maximum van 25 jaar.

Dinsdag oordeelde de jury al dat B. de 23-jarige Van Espen in mei 2019 met voorbedachten rade had vermoord. Daarmee was hij door de twaalfkoppige jury schuldig verklaard. De zitting vond op verzoek van de nabestaanden van Van Espen achter gesloten deuren plaats.

Van Espen verdween op 4 mei 2019 toen ze op de fiets op weg was naar een vriendin in Antwerpen. Dankzij camerabeelden kwam Steve B. als verdachte in beeld. Kort na de aanhouding van B. werd ook het lichaam van Van Espen gevonden.

B. was ten tijde van moord al veroordeeld voor verkrachting

De moord leidde tot veel ophef, omdat B. volgens veel Belgen op dat moment in de cel had moeten zitten. Hij was in 2017 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, maar mocht het hoger beroep buiten de cel afwachten. Een paar weken na de moord op Van Espen werd hij uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel voor de eerdere verkrachting.

Na twee jaar strafrechtelijk onderzoek kon het strafproces op 13 december beginnen. B. had tijdens het onderzoek al bekend schuldig te zijn.

Bij de straftoemeting werd geen enkele verzachtende omstandigheid aanvaard. Ook niet de moeilijke jeugd van B., die zijn verdediging als mogelijke verzachtende omstandigheid had aangevoerd.