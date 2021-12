Landelijke en regionale bestuurders in Oostenrijk vergaderen woensdag vanaf 11.00 uur over de aanscherping van het coronabeleid. Daarmee wordt duidelijk of inreisregels voor reizigers uit Nederland en andere Europese landen worden aangescherpt, schrijven Oostenrijkse media.

De autoriteiten overwegen volgens Oostenrijkse media om Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken deze week op de lijst te zetten met zogeheten virusvariantgebieden. Reizigers uit die landen moeten dan in principe tien dagen in quarantaine. Dat betekent in de praktijk dat veel mensen moeten afzien van geplande wintersportvakanties.

De mogelijke aanscherping van het inreisbeleid leidde in de Oostenrijkse politiek al tot kritiek. De maatregel zou verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moeten tegengaan, maar critici vrezen dat ondernemers veel omzetverlies lijden als vakantiegangers massaal wegblijven.

De uitkomst van het topoverleg wordt woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie.