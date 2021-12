Reizigers vanuit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken moeten vanaf zaterdag een boosterprik hebben gehad en een negatieve PCR-test overhandigen om Oostenrijk binnen te komen, anders moeten ze tien dagen in quarantaine. Behoorlijk wat Nederlanders proberen hun wintersportvakantie te redden door voor de kerstdagen al naar Oostenrijk af te reizen.

De Oostenrijkse overheid bevestigde de strengere reisregels woensdag op een persconferentie, nadat Oostenrijkse media er eerder al over hadden bericht. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken worden aangemerkt als gebieden waar de omikronvariant van het coronavirus heerst.

De verplichte quarantaine geldt voor alle reizigers vanaf achttien jaar uit de vier landen. De quarantaine duurt in principe tien dagen, al kan die na vijf dagen al beëindigd worden met een negatieve test.

Met de maatregel wil de Oostenrijkse regering "tijd winnen" om meer te weten te komen over de omikronvariant, vertelde Katharina Reich, hoofd van het departement voor volksgezondheid. "We weten dat omikron zich snel verspreidt, dus moeten we snel reageren."

Volgens de Nederlandse Ski Vereniging komen er veel vragen binnen van Nederlandse wintersporters die niet weten wat ze moeten doen. Een "niet gering aantal" probeert de quarantaine te omzeilen door direct naar Oostenrijk te vertrekken.

"Wie zaterdag al in Oostenrijk is, houdt zich netjes aan de regels en ontloopt de quarantaine. Best veel mensen hebben er de kosten van drie extra overnachtingen voor over om de geplande wintersportvakantie door te kunnen laten gaan", zegt een woordvoerder.

Direct vertrek niet aangeraden, omboeken reis wel

De Nederlandse Ski Vereniging raadt onmiddellijk vertrek niet speciaal aan. Wel krijgen bellers het advies om te proberen hun reis te verzetten naar Frankrijk, Zwitserland of Italië.

Volgens de vereniging waren vele tienduizenden Nederlanders van plan de kerstvakantie in Oostenrijk door te brengen. Oostenrijk is voor Nederlanders het populairste wintersportland. Mensen die alsnog gaan, krijgen in het land te maken met strenge coronamaatregelen.

Naast de quarantaine-eis blijft in Oostenrijk het 2G-beleid gelden. Dat houdt in dat alleen gevaccineerden en genezen mensen met een coronapas toegang hebben tot veel publieke locaties, zoals restaurants, cafés en ook skigebieden. Horecazaken moeten vanaf 27 december om 22.00 uur dicht.

Ongevaccineerden zitten in Oostenrijk al bijna vijf weken in een lockdown. Ze mogen het huis alleen verlaten voor werk, een bezoek aan een essentiële winkel of lichaamsbeweging. Tijdens de feestdagen gelden wel enkele versoepelingen.

Ongevaccineerde jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar kunnen met de 'Holiday-Ninja-Pass' toegang krijgen tot plekken waar de 2G-regel geldt. Deze pas moeten ze samen met de officiële testresultaten en een identiteitsbewijs kunnen tonen.