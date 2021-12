Denemarken gaat driehonderd cellen in Kosovo huren voor veroordeelde gevangenen uit landen buiten de EU. Daarmee moet het gevangenissysteem van Denemarken, dat kampt met een tekort aan bewakers, worden ontlast, aldus het ministerie van Justitie dinsdag.

Kosovo, één van de armste landen van Europa, heeft tussen de zevenhonderd en achthonderd ongebruikte cellen. De gevangenen zullen terechtkomen in een gevangenis in Gjilan, ongeveer 50 kilometer van de hoofdstad Pristina.

Het gaat alleen om Deense gevangenen van buiten de Europese Unie, die na hun straf al zouden worden uitgezet. Denen zullen niet naar Kosovo worden gestuurd. Ook gevangenen met een "hoog risico", zoals mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme, blijven in Denemarken.

Denemarken betaalt het Balkanland de komende vijf jaar jaarlijks 15 miljoen euro voor de cellen. Daarnaast gaat Denemarken investeren in duurzame projecten. Het Kosovaarse parlement ging dinsdag akkoord.

De Deense regering hoopt met deze stap de druk op het gevangenissysteem te verlichten. De laatste jaren groeide het aantal gevangenen, terwijl het aantal gevangenisbewakers afnam. Het land berekende tegen 2025 een tekort van zo'n duizend cellen te hebben.

Denemarken wil ook dat hiermee een afschrikwekkend effect uitgaat naar veroordeelde criminelen uit niet-EU-landen. "Je toekomst ligt niet in Denemarken en daarom hoef je ook niet hier je straf uit te zitten", aldus de Deense minister van Justitie Nick Haekkerup, die dinsdag persoonlijk een bezoek bracht aan de gevangenis. Hij benadrukte dat de gevangenen hetzelfde worden behandeld als in Denemarken en dat de Deense wetten zullen gelden.

Denemarken is niet het eerste land dat cellen huurt in het buitenland. Al eerder besloten Noorwegen en België lege cellen te huren in Nederland.