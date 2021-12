De 41-jarige Steve B. is schuldig bevonden aan de moord op en verkrachting van de 23-jarige Belgische studente Julie Van Espen. Dat oordeelde de jury in het hooggerechtshof in Antwerpen dinsdagavond, meldt De Standaard.

Na bijna vijf uur overleg oordeelde de twaalfkoppige volksjury dat B. had gehandeld met voorbedachten rade. Wat voor straf B. krijgt, wordt woensdag bekend.

De rechtszaak vindt op verzoek van de familie van Van Espen achter gesloten deuren plaats. De naasten willen niet dat de "gruwelijke details" in de zaak openbaar worden gemaakt. "We willen nog één ding doen voor Julie en dat is haar integriteit en waardigheid beschermen."

Maandag zijn de laatste getuigen aan het woord gekomen. Vervolgen kregen alle partijen de kans om hun standpunt in de zaak te formuleren, waarna ze nog op elkaars standpunten mochten reageren, aldus De Standaard.

Van Espen verdween op 4 mei 2019 toen ze op de fiets op weg was naar een vriendin in Antwerpen. Dankzij camerabeelden kwam Steve B. als verdachte in beeld. Kort na de aanhouding van B. werd ook het lichaam van Van Espen gevonden.

Na twee jaar strafrechtelijk onderzoek kon het strafproces op 13 december beginnen. B. had tijdens het onderzoek al bekend schuldig te zijn. Nu heeft de volksjury dat dus beaamd. B. kan een maximale straf van levenslang krijgen.