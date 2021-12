De afgelopen week zijn zeker 160 vluchtelingen verdronken als gevolg van twee schipbreuken die plaatsvonden voor de kust van Libië.

Een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zegt tegen The Guardian dat zeker 102 vluchtelingen zijn omgekomen bij een schipbreuk op vrijdag. Acht vluchtelingen die aan boord van het schip waren, werden gered van de verdrinkingsdood.

Bij een tweede schipbreuk, die plaatsvond op zaterdag, kwamen nog eens 62 vluchtelingen om, zegt de IOM-woordvoerder tegen de Britse krant.

Het aantal omgekomen bootvluchtelingen op de route van Noord-Afrika naar Italië is inmiddels gestegen tot bijna vijftienhonderd dit jaar, aldus de IOM. De afgelopen week zijn 466 migranten gered of onderschept op zee en teruggebracht naar Libië.

Het Noord-Afrikaanse land is een belangrijk kruispunt voor tienduizenden migranten die Europa willen bereiken. Ze komen voornamelijk uit landen in de Sahara en vallen vaak ten prooi aan mensenhandelaars. Ze wagen de gevaarlijke overtocht in vaak overbeladen en gammele boten.

Libië, dat na de val van het Kaddafi-regime in 2011 in een grote politieke crisis belandde, krijgt veel kritiek vanwege de slechte behandeling van migranten.