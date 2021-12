De minister van politiezaken van Madagaskar heeft een helikopterongeluk boven zee overleefd door in twaalf uur tijd terug te zwemmen naar de kust. De 57-jarige generaal Serge Gellé stortte maandag met drie andere inzittenden met een helikopter neer.

Het ongeluk gebeurde na de inspectie van de plaats waar maandagmorgen een schip verging voor de kust in het noordoosten van Madagaskar. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Zestig mensen worden nog vermist.

Gellé en een politieman wisten dinsdag na een zwemtocht van twaalf uur de kust bij de plaats Mahambo te bereiken. De twee hadden zich kunnen redden door uit het neerstortende toestel in zee te springen, aldus een woordvoerder van de lokale havenautoriteiten. Naar twee andere inzittenden van de verongelukte helikopter wordt nog gezocht.

Op sociale media circuleert een video van de bewindsman, die uitgeteld op een strandstoel ligt. "Mijn tijd is nog niet gekomen", sprak de minister, eraan toevoegend dat hij het koud had maar niet gewond is geraakt.

Politiechef Zafisambatra Ravoavy vertelde persbureau AFP dat Gellé een van de stoelen van de helikopter had gebruikt om zich drijvende te houden.

"Hij heeft als sportman altijd een groot uithoudingsvermogen gehad en hij is als minister altijd blijven sporten, alsof het een man van dertig jaar is", zei de politiechef. "Hij heeft stalen zenuwen."