Het Tigray People's Liberation Front (TPLF) trekt zich terug uit twee buurregio's in Ethiopië om humanitaire hulp in de regio Tigray mogelijk te maken. De regering van Ethiopië had de terugtrekking als voorwaarde gesteld voor het toelaten van hulp aan de regio.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het gewapende conflict in Tigray

Sinds de gevechten vorig jaar augustus begonnen, zijn duizenden mensen gedood. Een hongersnood dreigt voor honderdduizenden mensen in Tigray en ruim negen miljoen mensen in het noorden van Ethiopië zijn door de burgeroorlog afhankelijk van voedselhulp.

De regering van Ethiopië droeg de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen (AzG) in augustus op de hulp aan inwoners van vier Ethiopische regio's voor drie maanden stil te leggen. Nederlandse hulporganisaties stopten in juli tijdelijk de steun aan de inwoners van Ethiopië vanwege de onveilige situatie in het land. In juli werden drie medewerkers van de internationale tak van AzG in Tigray vermoord.

Het TPLF was de regio's Amhara en Afar in juli ingetrokken. Het conflict tussen het TPLF en de regering van premier Abiy Ahmed barstte vorig jaar los. Voordat Ahmed aan de macht kwam domineerde het TPLF bijna dertig jaar lang de politiek in Ethiopië.

Veel landen hebben hun staatsburgers opgeroepen om Ethiopië te verlaten vanwege de hevige gevechten. De Verenigde Naties waarschuwde begin december nog voor een chaotische situatie in hoofdstad Addis Abeba, vergelijkbaar met Kaboel toen de Taliban daar de macht overnamen.