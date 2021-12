Op de Filipijnen zijn 375 mensen omgekomen door tyfoon Rai, meldt de Filipijnse politie. Meer dan 500 mensen zijn gewond geraakt en 56 mensen zijn nog vermist.

Bijna 500.000 inwoners van het Zuidoost-Aziatische land hebben door de tyfoon geen dak meer boven hun hoofd. De reddingswerkzaamheden zijn in volle gang, maar worden gehinderd door omgewaaide telefoon- en elektriciteitsmasten.

Vooral de eilandengroep Visayas heeft doden te betreuren door het noodweer. In die regio in het midden van de Filipijnen ligt de provincie Bohol, die populair is bij toeristen.

De supertyfoon ging donderdag aan land met windsnelheden tot 195 kilometer per uur en ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Het Rode Kruis ter plaatste spreekt van een "complete ravage" in de kustgebieden. "Woningen, ziekenhuizen en scholen zijn helemaal kapot gerukt", zegt Rode Kruis-voorzitter Richard Gordon.

De Filipijnen worden jaarlijks door gemiddeld twintig stormen en tyfoons getroffen. Rai vond betrekkelijk laat in het jaar plaats, de meeste stormen ontstaan tussen juli en oktober.