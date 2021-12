Leerlingen van een Amerikaanse basisschool kregen van een docent de opdracht de Holocaust na te spelen. Het ging om leerlingen van tussen de acht en negen jaar oud. De schoolleiding heeft de leraar vrijdag met verlof naar huis gestuurd, meldt The Washington Post maandag.

De docent gaf de leerlingen specifieke rollen. Zo werd een Joodse leerling aangewezen als Adolf Hitler. De docent droeg de leerling ook op te spelen dat hij zichzelf van het leven beroofde, net als Hitler deed.

Ouders van andere leerlingen zeggen tegen de krant dat hun kinderen moesten doen alsof ze in een trein naar een concentratiekamp zaten en moesten acteren dat ze in een gaskamer om het leven kwamen. Ook was een groep leerlingen gevraagd om zogenaamd massagraven te graven, terwijl de andere kinderen het vuurpeloton moesten spelen.

Toen de kinderen aan de docent vroegen waarom de Duitsers dit gedaan hebben, antwoordde de leraar volgens een van de ouders: "Omdat de Joden Kerstmis verpest hebben." De docent zou de leerlingen hebben gevraagd niet over de opdracht te praten met hun ouders of vriendjes.

De ouders zijn met een brief van de schooldirecteur ingelicht over het incident. Voor de kinderen is slachtofferhulp geregeld. De regionale onderwijsstichting heeft excuses aangeboden.

Antisemitische haatmisdrijven en complottheorieën toegenomen

Volgens werelderfgoedorganisatie Unesco is het aantal antisemitische haatmisdrijven in de Verenigde Staten in 2019 met 14 procent gestegen vergeleken met het jaar ervoor. In Duitsland was de stijging in dezelfde periode 13 procent. Ook in Nederland nam de discriminatie van Joden in 2019 flink toe.

Door de coronapandemie is het aantal antisemitische complottheorieën gestegen, meldt Unesco. Europese en Amerikaanse studies hebben volgens de werelderfgoedorganisatie aangetoond dat meer mensen ontkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden.

"Corona en economische tegenspoed zijn een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap", zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in december 2020 rond de aanstelling van een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.