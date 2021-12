De linkse presidentskandidaat Gabriel Boric heeft de verkiezingen in Chili gewonnen. Zijn belangrijkste opponent, de extreemrechtse Jose Antonio Kast heeft zijn nederlaag toegegeven nadat Boric, met 92 procent van de stemmen geteld, flink voorliep. Aanhangers van Boric gingen gehuld in vlaggen de straten van de Chileense hoofdstad Santiago op om zijn overwinning te vieren.

De tweestrijd tussen de 35-jarige Boric en de 55-jarige Kast was opmerkelijk, omdat ze twee uitersten van het politieke spectrum vertegenwoordigen. Sinds dictator Augusto Pinochet 31 jaar geleden door het volk werd weggestuurd, heeft het land altijd leiders uit het politieke midden gekend.

Boric heeft beloofd meer aandacht en geld te besteden aan steunprogramma's om de sociaaleconomische ongelijkheid in het land tegen te gaan. In 2019 gingen Chilenen massaal de straat op om te protesteren tegen de ongelijkheid. Daarbij vielen toen tientallen doden. In 2020 volgde een referendum, waarin het volk stemde voor het opstellen van een nieuwe grondwet om de huidige grondwet, die onder Pinochet werd opgesteld, te vervangen.