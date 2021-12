Het aantal doden na tyfoon Rai in de Filipijnen is opgelopen tot meer dan honderd, hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt. Een dag eerder werd nog gesproken over minstens 24 dodelijke slachtoffers.

Hulpverleners zetten alles op alles om mensen in getroffen gebieden te voorzien van water en voedsel. Tegelijkertijd zoeken reddingswerkers naar overlevenden.

De zware storm kwam donderdag aan land en liet een spoor van vernieling achter in zuidelijke en centrale regio's van de Filipijnen. Ruim 300.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten. Hulpverleners proberen uit alle macht mensen van water en voedsel te voorzien op verwoeste eilanden, terwijl reddingswerkers zoeken naar overlevenden.

Rai bereikte de Filipijnen als supertyfoon met windsnelheden tot 195 kilometer per uur en ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Zaterdag was de tyfoon afgezwakt en trok die via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam, meldde het Filipijnse nationale weerbureau eerder.