De Britse Brexit-minister David Frost heeft zaterdagavond per direct ontslag genomen. Het kabinetslid is ontevreden over het beleid van premier Boris Johnson. Het vertrek van Frost is de zoveelste tegenslag voor de Britse premier, die al onder vuur ligt vanwege een verkiezingsnederlaag en een reeks schandalen.

Frost, die als Brexit-minister verantwoordelijk was voor de vervolgstappen na het Britse vertrek uit de Europese Unie, is het oneens met de politieke richting van de conservatieve regeringspartij. Volgens de Britse krant The Mail on Sunday waren de strenge coronamaatregelen, belastingverhogingen en de plannen voor verduurzaming ook redenen voor de vertrouweling van Johnson om op te stappen.

Volgens Frost is er ook onvoldoende vooruitgang geboekt in het overleg met de EU over de status van Noord-Ierland, die vanaf dag één een probleem is geweest in het hele Brexit-proces. Een Brits vertrek uit de EU had tot een harde grens kunnen leiden tussen Ierland en Noord-Ierland. Die harde grens was juist in 1998 opengegooid om een eind te maken aan de bloedige Noord-Ierse burgeroorlog. Een nieuwe harde grens had het vredesproces dus kunnen verstoren.

Vertrek Frost zet twijfels bij leiderschap Boris Johnson

Het aftreden van Frost roept vragen op over hoe de onderhandelingen over Noord-Ierland verder moeten. Maar het zet vooral twijfels bij het leiderschap van Boris Johnson, die niet alleen vanuit de oppositie maar ook zijn eigen partij veel kritiek krijgt.

Op meerdere momenten leek de Britse regering de eigen opgestelde coronamaatregelen schaamteloos te negeren. Terwijl er in december vorig jaar een harde lockdown gold in Londen, zou op 10 Downing Street, het kantoor van de premier, een kerstfeest gegeven zijn. Het was op dat moment verboden om binnenshuis met meerdere mensen uit verschillende huishoudens samen te komen. De regering droeg de Britten met klem op elkaar niet op te zoeken voor de feestdagen. Toch zouden er zo'n veertig tot vijftig medewerkers aanwezig zijn geweest op het kerstfeest van Johnson.

In de peilingen brokkelt de populariteit van Johnson in rap tempo af. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de Conservatieve Partij de tussentijdse verkiezingen in North Shropshire verloor. Doorgaans winnen de 'Tories' het kiesdistrict met grote overmacht.

Partijgenoten van Johnson denken ondertussen hardop na over zijn vertrek. Leden van de Conservatieve Partij vinden dat Johnson zijn leiderschap dringend moet verbeteren. Tegenstanders zeggen dat de reeks blunders laat zien dat Johnson niet geschikt is om premier te zijn.