De Filipijnse autoriteiten sturen ruim achttienduizend reddingswerkers naar gebieden die zwaar getroffen zijn door tyfoon Rai. Er zijn volgens de officiële cijfers zeker achttien doden gevallen en zeven mensen vermist geraakt.

De zware storm kwam donderdag aan land en liet een spoor van vernieling achter in zuidelijke en centrale regio's van het land. Hoewel er volgens de officiële cijfers sprake is van 18 doden, hebben lokale overheden het over 24 dodelijke slachtoffers.

Rai bereikte de Filipijnen donderdag als een supertyfoon, met windsnelheden tot 195 kilometer per uur, en ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Ruim 300.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten.

De tyfoon was zaterdag afgezwakt en trok via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam, meldde het Filipijnse nationale weerbureau.

Veel schade door tyfoon Rai

De regio rond Surigao, een stad op het eiland Mindanao, is hard getroffen door Rai. Daken zijn van huizen geblazen, gebouwen zijn zwaar beschadigd en bomen zijn ontworteld.

Ook uit andere plaatsen komen meldingen over verwoestingen en schade aan het elektriciteitsnet. Donderdag zaten circa vijf miljoen mensen zonder stroom. Ook ligt het telefoonnet op veel plekken plat. Een gouverneur uit het getroffen gebied wees erop dat de voedsel- en watervoorraden hard slinken.

Volgens de nationale rampendienst valt de schade die Rai veroorzaakt heeft vooralsnog mee ten opzichte van die na eerdere zware tyfoons. De Filipijnen krijgen jaarlijks te maken met gemiddeld twintig tyfoons. Rai is de vijftiende en zwaarste van dit jaar.

In 2013 kreeg het Aziatische land te maken met de zwaarste tyfoon ooit. Door de supertyfoon Haiyan stierven meer dan 6.300 mensen en raakten 4 miljoen mensen ontheemd. Wetenschappers waarschuwen voor zwaardere tyfoons als gevolg van klimaatverandering.