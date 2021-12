Het aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao is in de afgelopen tien dagen bijna verdubbeld. Op 7 december stond de teller op 102, tien dagen later (17 december) was dit aantal gestegen tot 202.

De stijging van het aantal coronapatiënten verontrust de overheid. Minister-president Gilmar Pisas dringt er bij de bevolking op aan alert te zijn tijdens de feestdagen, zeker bij kerstbezoek vanuit Nederland. Er worden geen nieuwe maatregelen genomen.

Op het eiland worden mensen nog steeds geadviseerd een mondkapje te dragen in het openbaar. Er geldt een avondklok van 3.00 uur tot 4.30 uur en bij evenementen met meer dan honderd mensen is een QR-code verplicht.

De omikronvariant van het coronavirus is nog niet vastgesteld op het eiland, maar volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is het slechts een kwestie van tijd voordat dat wel gebeurt.

In de afgelopen week is begonnen met het zetten van boosterprikken bij zestigplussers. Meer dan 103.000 van de ongeveer 160.000 inwoners hebben een eerste vaccin toegediend gekregen, ruim 96.000 mensen zijn twee keer ingeënt.