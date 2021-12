Ghislaine Maxwell, ex-partner van zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, heeft tijdens haar proces gezegd dat de aanklagers niet hebben kunnen aantonen dat zij schuldig zou zijn aan seksuele misdrijven. De Britse socialite vond het dan ook niet nodig zelf te getuigen in de spraakmakende zaak.

De 59-jarige Maxwell wordt ervan beschuldigd meisjes te hebben geregeld voor Epstein, die in 2019 in zijn cel zelfmoord pleegde.

De aanklagers hebben haar zaak "niet buiten redelijke twijfel bewezen, dus is het niet nodig voor mij om te getuigen", aldus Maxwell tegen de rechter in New York. Met haar verklaring kwam er een einde aan het pleidooi.

De verdediging probeerde de afgelopen twee dagen twijfel te zaaien over de verklaringen van vier vrouwen die beweren als tiener misbruikt te zijn geweest door Maxwell en Epstein.