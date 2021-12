De christendemocraten van de Duitse CDU hebben een nieuwe leider gekozen na de verkiezingsnederlaag die de partij in september leed. Oud-fractievoorzitter Friedrich Merz (66) kreeg de benodigde absolute meerderheid van de leden achter zich en wordt de opvolger van partijleider Armin Laschet.

Merz, een voormalige rechter, won de strijd om het voorzitterschap van Helge Braun en Nobert Röttgen met 62,1 procent van de stemmen. Bijna twee derde van de 400.000 partijleden bracht een stem uit.

De verwachting is dat de CDU een conservatievere koers gaat varen met de oud-Europarlementariër en voormalige Bondsdag-fractievoorzitter (2000-2002) aan het roer. Zijn benoeming wordt over ruim een maand officieel gemaakt op een partijcongres in Hannover.

Merz stelde zich drie jaar geleden ook kandidaat om de CDU te leiden, maar legde het toen af tegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Nadat zij het veld had geruimd, verloor hij begin dit jaar van Laschet. Die vertrok echter na de desastreus verlopen parlementsverkiezingen.

De CDU van de inmiddels vertrokken bondskanselier Angela Merkel kreeg in september bij de stembusgang minder dan 19 procent van de stemmen - een historisch dieptepunt. Samen met de Beierse christendemocraten van de CSU kregen ze 24 procent van de stemmen.

De christendemocraten nemen de komende tijd plaats in de oppositiebankjes. De sociaaldemocratische SPD van de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz heeft een regering gevormd met de Groenen en de liberale FDP.