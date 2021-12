De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson heeft de tussentijdse verkiezingen in North Shropshire verloren. Het verlies is pijnlijk, omdat de 'Tories' de zetel in het kiesdistrict doorgaans met grote overmacht winnen. De kiezers rekenden echter af met de partij van Johnson na een reeks schandalen, waaraan donderdagavond een nieuwe onthulling werd toegevoegd.

In North Shropshire wonnen de Liberaal-democraten. Kandidaat Helen Morgan ontving zesduizend stemmen meer dan haar rivaal van de Conservatieve Partij. Ter vergelijking: de partij van Johnson won de zetel in het kiesdistrict in 2019 nog met een verschil van 23.000 stemmen.

De tussentijdse verkiezing was nodig omdat het Conservatieve parlementslid Owen Paterson begin november was afgetreden. Hij had volgens een parlementair comité tegen betaling gelobbyd voor bedrijven en daarmee de parlementaire regels overtreden.

Door het verlies van de 'veilige' zetel zullen veel andere Conservatieven ook vrezen voor hun eigen plek. De twijfels of Johnson nog wel de juiste partijleider is, zullen daarmee ook toenemen. Binnen de Conservatieven werd al hardop nagedacht over het vervangen van Johnson.

Britse media melden aanwezigheid Johnson op 'verboden tuinfeestje'

De premier ligt onder vuur door de verschillende feestjes die zijn medewerkers zouden hebben georganiseerd in de vorige winter. Strenge coronamaatregelen stonden dat niet toe.

Ook Johnson was bij enkele samenkomsten aanwezig. Donderdagavond werd bekendgemaakt dat hij in het voorjaar een tuinfeestje had bijgewoond. De premier zou aanwezigen hebben verteld dat "ze wel een drankje hebben verdiend" en zou zelf 'slechts' een kwartier aanwezig zijn geweest. Volgens zijn woordvoerder werd de tuin "regelmatig gebruikt voor besprekingen".

Morgan wees na haar overwinning in North Shropshire naar de problemen bij de 'Tories'. "Vanavond hebben de mensen van North Shropshire gesproken namens het hele Britse volk. En ze hebben luid en duidelijk gezegd: Boris Johnson, het feest is voorbij."

Partijvoorzitter van de Conservatieven Oliver Dowden sprak zijn vertrouwen uit in Johnson. "Als je kijkt naar de grote beslissingen, heeft de premier het goed voor elkaar."