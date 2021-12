Bij een brand in een kantoorpand in de Japanse stad Osaka zijn mogelijk 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak vrijdagochtend (lokale tijd) uit in het gebouw met acht verdiepingen.

Er zijn 28 mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de brandweer. 27 van hen "vertonen geen teken van leven". Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontstond op de vierde verdieping van het kantoorpand. De brand zou al na een half uur volledig geblust zijn. Enkele uren na het ontstaan van de brand waren er nog altijd zo'n zeventig brandweerwagens aanwezig in de omgeving van het pand, dat gelegen is in een drukke uitgaanswijk in de stad.

Ooggetuigen zeggen tegen de Japanse omroep NHK "dikke zwarte rook" gezien te hebben. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk.