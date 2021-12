Bij een brand in een kantoorpand in de Japanse stad Osaka zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen. Het vuur brak vrijdagochtend (lokale tijd) uit in het gebouw met acht verdiepingen.

Het dodental loopt vermoedelijk nog op. Een woordvoerder van de brandweer zei eerder dat er zeker één gewonde was gevallen en dat 27 anderen "geen teken van leven" vertoonden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontstond op de vierde verdieping van het kantoorpand. De brand zou al na een half uur volledig geblust zijn. Enkele uren na het ontstaan van de brand waren er nog altijd zo'n zeventig brandweerwagens aanwezig in de omgeving van het pand, dat gelegen is in een drukke uitgaanswijk in de stad.

De toedracht is nog niet bekend. De brand is mogelijk aangestoken. Japanse media melden dat er bij de politie informatie is binnengekomen over een man die een papieren tas bij zich had waar een vloeistof uit lekte. Volgens een ooggetuige is de brand op ongeveer dezelfde plek ontstaan.

Er wordt onderzocht of de man een van de gewonden of doden is.