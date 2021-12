De Franse actrice Isabelle Huppert zal in februari tijdens de Berlinale een ere-Gouden Beer ontvangen voor haar hele oeuvre.

Daarmee treedt de 68-jarige Huppert in de voetsporen van onder meer Helen Mirren en Charlotte Rampling. Zij waren de laatste twee vrouwelijke acteurs die de ereprijs op het filmfestival van Berlijn in de wacht sleepten.

"Huppert is een van de meest veelzijdige acteurs ter wereld en heeft een indrukwekkende reeks personages neergezet in bijna 150 film- en televisieproducties", liet de festivaldirectie donderdag weten bij de aankondiging van het nieuws. "Huppert is meer dan een gevierd acteur alleen. Ze is een compromisloze artiest die niet aarzelt om risico's te nemen en mainstream trends te negeren."

De Berlinale behoort, samen met Cannes en Venetië, tot de belangrijkste filmfestivals van Europa. Op het festival zal onder meer de nieuwste film te zien zijn waarin Huppert speelt: À propos de Joan. Ook is de organisatie van plan enkele van haar oudere films te tonen, waaronder de film Elle die werd geregisseerd door Paul Verhoeven.