De bende die op Haïti een groep Noord-Amerikaanse missionarissen had ontvoerd, heeft ook de laatste gegijzelden vrijgelaten, meldt de lokale politie donderdag.

Eerder waren er al in beurten vijf mensen vrijgekomen van de groep van twaalf volwassenen en vijf kinderen. Het gaat om Canadezen en Amerikanen die verbonden zijn aan de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries.

De bende 400 Mawozo ontvoerde de groep in oktober op klaarlichte dag na een bezoek aan een weeshuis. De kidnappers eisten 17 miljoen dollar (bijna 15 miljoen euro) aan losgeld.

De politie in Haïti is al langere tijd op zoek naar de leider van 400 Mawozo. Hij wordt verdacht van allerlei misdrijven, waaronder moord, ontvoering en het overvallen van goederentransporten.

Het aantal ontvoeringen in Haïti steeg fors sinds president Jovenel Moïse in juli werd vermoord. In totaal zijn dit jaar al meer dan achthonderd mensen gekidnapt.