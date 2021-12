Een Duitse man moet levenslang de cel in omdat hij vorig jaar met een auto bewust inreed op een carnavalsoptocht in de Duitse plaats Volkmarsen. Ongeveer negentig mensen raakten bij de aanslag gewond, onder wie tientallen kinderen.

De 31-jarige Duitser wilde volgens de openbaar aanklagers op 24 februari 2020 zo veel mogelijk mensen doden. Hij reed met een snelheid van 50 tot 60 kilometer per uur in op zijn slachtoffers in de plaats in het midden van Duitsland. Zijn voertuig kwam na 42 meter tot stilstand. De bestuurder werd door getuigen overmeesterd.

De rechtbank in Kassel heeft de man schuldig bevonden aan pogingen tot moord, het toebrengen van lichamelijk letsel en gevaarlijk gedrag in het verkeer.

Bijna twee jaar later is nog steeds niet bekend waarom de man op de optocht inreed. Duitse media melden dat hij in de rechtbank zweeg en ook weigerde te praten met een psychiatrisch expert. Die kwam wel tot de conclusie dat de man tekenen van een persoonlijkheidsstoornis met onder meer narcistische, paranoïde en schizofrene kenmerken vertoonde.