Een Britse oud-ziekenhuismedewerker die twee moorden op zijn geweten heeft en meer dan honderd lichamen van vrouwen seksueel heeft misbruikt, moet levenslang de cel in. De 67-jarige David Fuller heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten.

Nabestaanden van de slachtoffers vergeleken Fuller met een beest, schrijft BBC News. Ze noemden zijn daden verachtelijk, ziek en verknipt.

"Er is zo veel leed in deze gemeenschap door wat u hebt gedaan", zei de rechter tijdens de uitspraak. "Uw daden gaan in tegen alles wat juist en humaan is. Ze zijn onbevattelijk." De rechtbank acht bewezen dat de oud-ziekenhuismedewerker in 1987 Wendy Knell Caroline Pierce vermoord heeft in de Zuid-Engelse plaats Royal Tunbridge Wells.

Fuller werkte sinds 1989 als elektricien in ziekenhuizen in de regio Kent. Hij misbruikte overleden vrouwen en meisjes in de ziekenhuismortuaria. Het misbruik ging door tot hij in 2020 werd opgepakt. In Fullers woning vonden rechercheurs miljoenen foto's en video's van het misbruik.

De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid kondigde vorige maand een breed onafhankelijk onderzoek aan. Dat moet ophelderen hoe Fuller te werk kon gaan zonder dat het misbruik werd opgemerkt. De necrofiel kwam uiteindelijk via nieuwe DNA-technieken in beeld bij de politie.