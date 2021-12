Een Russische man moet levenslang de cel in wegens de moord op een Tsjetsjeense oud-commandant in een park in Berlijn. Een Duitse rechtbank acht bewezen dat hij de liquidatie op 23 augustus 2019 uitvoerde in opdracht van de Russische autoriteiten.

Zelimkhan 'Tornike' Khangoshvili was een etnische Tsjetsjeen met de Georgische nationaliteit. Hij vocht tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog tegen Russische troepen en werd door Moskou gezien als een vijand van de staat. De Russische president Vladimir Poetin omschreef hem als een "zeer wrede en bloedige strijder".

Khangoshvili (40) werd in Berlijn meermaals van achteren beschoten, ook toen hij al op de grond lag. De openbare aanklagers hebben de dader geïdentificeerd als Vadim Krasikov, een "commandant van een speciale eenheid van de Russische geheime dienst FSB".

De 56-jarige Rus heeft gezegd die naam niet te kennen. Zijn advocaat zei in de rechtbank dat zijn cliënt zou moeten worden geïdentificeerd als Vadim Sokolov, een "vrijgezelle bouwkundig ingenieur".

Het vonnis zal naar verwachting tot nieuwe spanningen in de relatie tussen Rusland en Duitsland leiden. De Duitsers zetten in december 2019 twee Russische diplomaten het land uit omdat ze vonden dat Rusland niet goed genoeg meewerkte aan het moordonderzoek. Rusland reageerde door twee Duitse diplomaten uit te zetten.