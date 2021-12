Een man die het opnam voor stakende arbeidsmigranten in Qatar is woensdag veroordeeld tot drie jaar celstraf. De 37-jarige Abdullah Ibhais werd twee jaar geleden door de Qatarese autoriteiten aangehouden nadat hij was opgekomen voor arbeidsmigranten die werkten aan de bouw van een stadion voor het WK voetbal van 2022.

Aanwezige journalisten melden dat het vonnis in minder dan een halve minuut werd uitgesproken. Ibhais was zelf niet aanwezig in de rechtbank in de hoofdstad Doha; zijn broer Ziad voerde het woord namens hem.

Ibhais is sinds 15 november in hongerstaking, als protest tegen zijn arrestatie. Hij werd in april al veroordeeld tot vijf jaar cel, maar ging in beroep tegen de uitspraak. Woensdag werd hij veroordeeld tot een celstraf van drie jaar.

De 37-jarige Ibhais is afkomstig uit Jordanië en was werkzaam als mediamanager bij het Supreme Committee dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het WK voetbal.

Bouw van stadions vindt plaats onder erbarmelijke omstandigheden

De bouw van de stadions voor het WK is zeer omstreden. Arbeidsmigranten uit onder meer Bangladesh, Pakistan en Nepal zijn naar Qatar gekomen om de stadions te bouwen, maar vaak gebeurt dit onder erbarmelijke omstandigheden. Ze worden vaak maanden niet betaald, lijden honger en hebben geen paspoort, doordat dat bij de grens is ingenomen.

In 2019 legde een grote groep gastarbeiders het werk neer. Onder deze groep bevonden zich ook arbeiders die aan de WK-stadions werkten. Ibhais nam het tijdens een discussie met andere Supreme Committee-leden op voor de stakende gastarbeiders. Dit leidde tot ontslag, een onderzoek en uiteindelijk de arrestatie van de 37-jarige Jordaniër.

De autoriteiten verdenken hem van omkoping rond de aanbesteding van een socialemediacampagne, schreef de Volkskrant. Maar dat is onzin, beweren mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International. Ibhais zou door de Qatarese autoriteiten gedwongen zijn om schuld te bekennen.

Het Noorse voetbalmagazine Josimar schreef eerder al dat de advocaat van Ibhais door het Supreme Committee onder druk is gezet en is verzocht om zijn cliënt niet langer te verdedigen. De organisatie vertelde de raadsman dat zijn "carrière beschadigd wordt" als hij dat niet zou doen.

Noorse journalisten van het magazine hadden op de dag van de arrestatie van Ibhais een interview met hem gepland staan. Ibhais werd enkele uren voor de afspraak opgepakt. Later werden de Noorse journalisten zelf ook opgepakt en uitgezet.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de KNVB.