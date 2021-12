Door een grote brand in het World Trade Centre-gebouw in Hongkong zitten zeker 150 mensen vast op het dak, meldt persbureau Reuters. Er zouden zeker acht mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De brand brak woensdag aan het begin van de middag (lokale tijd) uit in het World Trade Centre-gebouw, dat zich bevindt in een populair winkelgebied in het district Causeway Bay. In het gebouw, dat 38 verdiepingen telt, bevinden zich onder meer appartementen en kantoren.

Brandweerlieden gebruikten blusvliegtuigen en ladders om de brand in het gebouw te blussen. Mensen die rook hebben ingeademd, worden behandeld met beademingsapparaten. Minimaal acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

Na de uitbraak van de brand zouden in totaal ongeveer 150 mensen naar het dak zijn gevlucht. Honderd van hen bevonden zich in een restaurant, dat gevuld werd met rook.

Autoriteiten schaalden op naar veiligheidsniveau drie van de vijf. Inmiddels is het vuur onder controle, meldt onder meer persbureau AP.