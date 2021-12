De Duitse politie heeft woensdagochtend invallen in meerdere appartementen in Dresden gedaan naar aanleiding van berichten in een Telegram-groep waarin plannen besproken werden om de minister-president van de deelstaat Saksen te vermoorden. De dreigingen kwamen uit de hoek van Duitse antivaxers, meldt persbureau Reuters.

De Telegram-groep kwam in Duitsland onder de aandacht naar aanleiding van een onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd door omroep ZDF.

In de publicatie meldde de omroep de groep Dresden Offlinevernetzung, waarin gesproken werd over plannen om de premier van Saksen te vermoorden. Naar aanleiding hiervan openden de Duitse autoriteiten een onderzoek naar de gesprekken, wat woensdag leidde tot politie-invallen bij leden van de groep in Dresden.

Bij de invallen vond de politie scherpe wapens, waaronder kruisbogen. Over aanhoudingen maakt de politie vooralsnog geen melding.

Saksen heeft de laagste vaccinatiegraad en het grootste aantal coronabesmettingen in heel Duitsland. In de deelstaat worden de laatste weken regelmatig demonstraties gehouden tegen beperkende coronamaatregelen.

Vorige maand verzamelde een groep demonstranten zich met fakkels bij het huis van de minister van Binnenlandse Zaken van Saksen. De autoriteiten vatten dit op als verkapte dreiging met geweld aan het adres van de minister, aldus Reuters.