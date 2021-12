Voor het eerst in zijn 176-jarige geschiedenis krijgt New York een vrouw als commissaris van de politie, zei de in november gekozen aanstaande burgemeester van de stad dinsdag tegen lokale media.

Adams, zelf in het verleden kapitein bij de politie in New York, zal Keechant Sewell woensdag voorstellen op een persconferentie in stadsdeel Queens.

"Keechant Sewell is een bewezen misdaadbestrijder met de ervaring en emotionele intelligentie om zowel de veiligheid die New Yorkers nodig hebben als de gerechtigheid te bieden die ze verdienen", zei Adams in een verklaring die door de krant Daily News werd gepubliceerd.

Sewell werkt al 23 jaar bij de politie in Nassau County, een district op Long Island, tegen de stad New York aan. Ze geeft er nu leiding aan de recherche-afdeling. Als Sewell te zijner tijd - Adams begint in januari als burgemeester - de benoeming aanvaardt, wordt ze de derde zwarte politiecommissaris van New York.