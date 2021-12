De twee extreemrechtse groeperingen Proud Boys en Oath Keepers worden in de Verenigde Staten aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming van het Capitool. De stad Washington wil op die manier de schade die op 6 januari werd aangericht verhalen op de organisaties.

Procureur-generaal Karl Racine stelt dat de Proud Boys en Oath Keepers samenspanden om "de stad te terroriseren". In gesprek met The Washington Post verwijst hij naar het vandalisme begin dit jaar en de vele politieagenten die gewond raakten en ziekteverlof moesten opnemen.

"Ik wil volledige terugbetalen en genoegdoening", zegt Racine tegen de krant. "Als het toevallig zo uitkomt dat deze individuen en organisaties failliet gaan of in financiële moeilijkheden komen, dan is dat maar zo."

Leden van de groepen liepen voorop bij de bestorming, waarmee aanhangers van voormalig president Donald Trump wilden voorkomen dat het parlement de Democraat Joe Biden zou uitroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

Voor de bestorming van het Capitool worden al honderden betrokkenen door nationale Amerikaanse rechters vervolgd. Onder hen bevonden zich al leden van de Proud Boys en Oath Keepers. Zij werden toen verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige bestorming van het Capitool.