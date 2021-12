De man van oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is dinsdag door een Belarussische rechtbank veroordeeld tot achttien jaar cel. Volgens de rechters was Sergei Tikhanovskaya verantwoordelijk voor het organiseren van een opstand tegen de regering, aldus staatspersbureau BelTa.

Videoblogger Sergei Tikhanovskaya wilde het vorig jaar tijdens de presidentsverkiezingen opnemen tegen de huidige Belarussische president Alexander Lukashenko, maar werd in aanloop naar de verkiezingen opgepakt.

Na zijn arrestatie nam zijn politiek onervaren vrouw Svetlana Tikhanovskaya zijn rol over. Zij deed mee aan de verkiezingen, die uiteindelijk door Lukashenko werden gewonnen. Volgens haar aanhangers en de oppositie was zij echter de daadwerkelijke winnaar en was er sprake van verkiezingsfraude. Nadat er massale protesten waren uitgebroken, vluchtte ze naar buurland Litouwen uit angst voor represailles.

Haar man Sergei Tikhanovskaya heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Vier andere bloggers en activisten werden dinsdag veroordeeld tot celstraffen van veertien tot zestien jaar voor hun rol in de oppositie.

Lukashenko is sinds juli 1994 aan de macht in Belarus en werd meerdere malen met grote meerderheid van de stemmen herkozen. Internationale waarnemers en oppositie zeggen dat hij door te frauderen aan de macht kon blijven. De 67-jarige Lukashenko wordt ook wel de 'laatste dictator van Europa' genoemd.