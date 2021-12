De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft dinsdag bevestigd dat het op 20 juni 2020 maar liefst 38 graden werd in het Russische dorp Verchojansk. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het Arctisch gebied.

De VN-organisatie meldt dat het record werd gevestigd tijdens een uitzonderlijke en lange hittegolf in Siberië. In het Siberische gebied boven de poolcirkel was het die zomer op de meeste dagen 10 graden warmer dan normaal. De temperaturen in het Arctisch gebied stijgen twee keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde, sneller dan op de meeste plekken.

Verchojansk ligt in het oosten van Siberië en zo'n 115 kilometer ten noorden van de poolcirkel. De temperaturen worden er sinds 1885 in de gaten gehouden. Volgens de WMO laat het nieuwe record het belang zien van langetermijnobservaties in het gebied, die informatie verschaffen over de toestand van het klimaat.

De WMO is ook nog bezig met het verifiëren van andere recente warmterecords. Het werd in zowel 2020 als 2021 waarschijnlijk 54,4 graden op de warmste plek ter wereld, Death Valley in de Amerikaanse staat Californië.

Ook het Europese warmterecord van 48,8 graden op het Italiaanse eiland Sicilië afgelopen zomer moet nog worden bevestigd.