De parlementaire commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool wil Mark Meadows, de voormalige stafchef van Donald Trump, vervolgen voor minachting van het parlement. Hij heeft namelijk geweigerd te getuigen voor de commissie.

De commissie maakte maandag bekend dat Meadows een dag voor de aanval op het Capitool in een e-mail had geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. De e-mail was volgens de commissie een van de zaken waarover zij hem had willen ondervragen.

De zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie gingen unaniem akkoord met vervolging van Meadows wegens zijn weigering volledig mee te werken aan het onderzoek. Het hele Huis van Afgevaardigden moet er nog over stemmen.

De voormalige stafchef zou aanvankelijk verschijnen voor de parlementaire commissie, maar liet via zijn advocaat weten dat niet meer van plan te zijn. De voorzitter en vicevoorzitter van de commissie klaagden dat Meadows wel allerlei relevante informatie verstrekt in een nieuw boek "dat hij nu promoot en aan het verkopen is".

PowerPoint-presentatie met plannen voor staatsgreep

Meadows overhandigde volgens de Britse krant The Guardian eerder een PowerPoint-presentatie met daarin de plannen om een staatsgreep te plegen. In die presentatie stond onder meer dat Trumps naaste bondgenoten - mensen als Meadows zelf, Rudy Giuliani en Steve Bannon - tot 6 januari zouden hebben geprobeerd een manier te vinden om Trump aan de macht te houden.

Op 6 januari bestormden Trump-aanhangers het Capitool in een poging te voorkomen dat de verkiezingsuitslag officieel zou worden goedgekeurd. Dat lukte hen niet.