Een aardbeving van 7,3 kracht heeft dinsdag het oosten van Indonesië getroffen, aldus de US Geological Survey. Waarnemers waarschuwen voor de mogelijkheid van gevaarlijke tsunamigolven.

De USGS zei dat de beving vannacht plaatsvond op ongeveer 100 kilometer ten noorden van de stad Maumere, in de Floreszee op een diepte van 18,5 kilometer.

Het Pacific Tsunami Warning Center zei dat "gevaarlijke golven mogelijk zijn voor kusten binnen een straal van 1.000 km van het epicentrum van de beving".

Indonesië heeft regelmatig te maken met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen; het land ligt op de "Ring van vuur" in de Stille Oceaan, een boog van intense seismische activiteit waar tektonische platen tegen elkaar botsen.

Dit gebied strekt zich uit van Japan door Zuidoost-Azië en over het bekken van de Stille Oceaan.

Een van de dodelijke bevingen in Indonesië was een verwoestende beving met een kracht van 9,1 die in 2004 voor de kust van Sumatra insloeg en een tsunami veroorzaakte die 220.000 mensen in de hele regio het leven kostte, waaronder ongeveer 170.000 in Indonesië.

De ramp op Tweede Kerstdag was een van de dodelijkste natuurrampen in de geregistreerde geschiedenis.

In 2018 deed een krachtige beving het eiland Lombok beven en in de daaropvolgende weken volgden nog meer bevingen, waarbij meer dan 550 mensen op het vakantie-eiland en het naburige Sumbawa om het leven kwamen.

Later dat jaar veroorzaakte een beving met een kracht van 7,5 en een daaropvolgende tsunami in Palu op het eiland Sulawesi meer dan 4.300 doden of vermisten.