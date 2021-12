Op Aruba heeft een grote groep ambtenaren maandag gedemonstreerd tegen het besluit om 12,6 procent te korten op de salarissen van mensen die bij de overheid werken. Veel ambtenaren gingen de straat op en eisten dat de bezuiniging, die vorig jaar is goedgekeurd door de regering, wordt teruggedraaid.

Minister-president Evelyn Wever-Croes riep de vakbonden maandag op om opnieuw om de tafel te gaan, maar benadrukte dat er geen financiële ruimte is. "Als we het geld hadden, zouden we de korting terugbetalen. Maar we hebben het geld niet", aldus Wever-Croes.

Salarisbezuiniging is voorwaarde Nederland voor coronalening

Vertegenwoordigers van de vakbonden overlegden maandag met Wever-Croes. De vakbonden willen dat hun eis dat de loonsverlaging wordt teruggedraaid naar Nederland wordt gestuurd. De bezuiniging is een voorwaarde die Nederland heeft gesteld aan de zogenoemde 'coronaleningen'.

Die leningen waren bedoeld om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Nederland wil dat tegenover de leningen bezuinigingen in het overheidsapparaat staan. De overheid van Aruba accepteerde eerder al dat ministers 25 procent worden gekort op hun salaris. Ook Curaçao en Sint-Maarten ontvingen coronaleningen.