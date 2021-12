De Amerikaanse militairen achter de dodelijke drone-aanval in het Afghaanse Kaboel krijgen geen berisping, degradatie of andere straf, zei het Pentagon maandag. Tien burgers, onder wie zeven kinderen, kwamen om bij de actie van eind augustus, die was bedoeld als vergeldingsactie voor een bloedige aanslag door terreurorganisatie Islamitische Staat.

Het Pentagon sprak in september al van 'een tragische vergissing'. Het onderzoek dat volgde, toonde geen wetsovertredingen aan, maar ging niet zo ver om de betrokken militairen vrij te pleiten van elke schuld. Dat was de zaak van de bevelhebbers, aldus de onderzoekers.

Twee hoge generaals kregen het laatste woord. Zij zagen geen aanleiding tot straf. "Wat we hier zagen was een fout in het proces en de uitvoering van de procedure, niet het resultaat van nalatigheid, niet het resultaat van wangedrag, niet het resultaat van slecht leiderschap," zei Pentagonwoordvoerder John F. Kirby aan verslaggevers.

'Waarom wordt niemand verantwoordelijk gehouden voor de dood van tien waardevolle Afghaanse burgers?'

"Deze beslissing is schokkend," zei Steven Kwon, de oprichter en voorzitter van de Californische hulporganisatie die de bij de aanval omgekomen bestuurder Zemari Ahmadi in dienst had. "Hoe kan ons leger ten onrechte het leven nemen van tien waardevolle Afghaanse mensen en niemand op welke wijze dan ook verantwoordelijk houden?"

Het Pentagon erkende de fatale vergissing pas een week nadat de New York Times op basis van videobewijs de beweringen van het leger had weerlegd dat het een voertuig had geraakt dat explosieven vervoerde die bestemd waren Hamid Karzai International Airport in Kabul.

Sindsdien heeft het Pentagon niet nader omschreven condoleancebetalingen aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers van de drone-aanval. Het zegt ook in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken overlevende familieleden te helpen om zich in de Verenigde Staten te vestigen. De onderhandelingen daarover lijken de afgelopen weken te zijn vastgelopen.