De rechtszaak in het gerechtshof van Antwerpen rond de moord op en verkrachting van de Vlaamse Julie Van Espen vindt plaats achter gesloten deuren. Het proces begint maandag.

De familie van Van Espen had aan de rechter gevraagd het proces niet openbaar te houden. De naasten willen niet dat de "gruwelijke details" in de zaak openbaar worden gemaakt. "We willen nog één ding doen voor Julie en dat is haar integriteit en waardigheid beschermen."

Steve B. heeft de verkrachting van en moord op Van Espen bekend. Ruim twee jaar na de moord is het strafrechtelijk onderzoek afgerond en begint de zaak tegen B. De man staat terecht voor een volksjury en kan een maximale straf van levenslang krijgen. Naar verwachting komt de uitspraak op 21 december.

De 23-jarige Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019 toen ze onderweg was naar een vriendin. Ze stapte om 18.30 uur op de fiets en vertrok vanuit haar woonplaats Schilde voor een tocht van een half uur naar Antwerpen. Maar bij haar vriendin kwam ze nooit aan.