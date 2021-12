Een geheime eenheid binnen het Amerikaanse leger heeft tijdens bombardementen op doelen van terreurgroep Islamistische Staat (IS) regels genegeerd die burgerslachtoffers moeten voorkomen. Daardoor zijn alsnog onschuldige mensen, onder wie kinderen, bij de bomaanvallen omgekomen. Dat meldt The New York Times maandag op basis van anonieme bronnen.

De bomaanvallen werden uitgevoerd door Talon Anvil, een speciale eenheid binnen het Amerikaanse leger die bestaat uit minder dan twintig mensen. De eenheid speelde een rol in 112.000 bom- en raketaanvallen op IS.

Volgens The New York Times hanteerde Talon Anvil "een vrij losse interpretatie" van legerprocedures. Bij de bomaanvallen kwamen onschuldige Syrische burgers om het leven. Het ging hierbij volgens de krant om "boeren, kinderen en families". Om hoeveel mensen het ging, is niet duidelijk.

De vermeende roekeloosheid van Talon Anvil leidde tot ophef binnen de strijdkrachten en inlichtingendienst CIA. In sommige gevallen zouden piloten hebben geweigerd om doelen in dichtbevolkte gebieden te bombarderen.

Zelfs binnen de speciale eenheid wilden medewerkers volgens de krant soms niets te maken hebben met aanvallen op personen die niets met het conflict te maken leken te hebben. Bronnen binnen en rond de strijdkrachten zeggen tevergeefs bij hun leidinggevenden te hebben geklaagd over de werkwijze van de eenheid.

Eenheid voerde steeds vaker defensieve aanvallen uit

Samen met een andere beruchte eenheid werd Talon Anvil in 2014 opgericht als onderdeel van legereenheid Task Force 9. Dat was op een moment dat er grote druk stond op het Amerikaanse leger, omdat het zelfbenoemde kalifaat van IS invallen had gedaan in Syrië en Irak.

Op den duur vond Talon Anvil een manier om 'losser' met legerprocedures om te gaan. Veel van de restricties in het leger gelden voor "offensieve aanvallen". Dat zijn aanvallen die geïnitieerd worden door het Amerikaanse leger en waarbij het risico op burgerslachtoffers nadrukkelijk ingecalculeerd moet worden.

In plaats daarvan deed Talon Anvil steeds vaker "defensieve aanvallen", die bedoeld zijn om het eigen leger te beschermen en die uitgevoerd worden onder het mom van zelfverdediging. Deze werden door de legerleiding sneller goedgekeurd, waardoor er minder urgentie was om rekening te houden met eventuele burgerslachtoffers. Al snel voerde Talon Anvil vrijwel alleen nog maar defensieve aanvallen uit.

Twijfelachtig besluit in 2016

Dit leidde volgens de bronnen in The New York Times tot schrijnende gevallen. Een voormalige inlichtingenofficier noemde een aanval bij de stad Manbij als voorbeeld van een twijfelachtig besluit.

Daar waren drie ongewapende mannen met tassen in 2016 aan het werk in een olijfgaard. Hoewel er in de omgeving niet werd gevochten, zouden ze toch zijn bestempeld als vijandige strijders en met een raket zijn gedood.

Andere betrokken militairen ontkenden tegenover de krant dat het beperken van burgerslachtoffers geen prioriteit had. Het Central Command, dat gaat over operaties in Syrië, wilde niet reageren.