Het dodental na een gasexplosie op het Italiaanse eiland Sicilië is opgelopen. Er zijn nog eens vier lichamen geborgen, waarmee het officiële dodental stijgt tot zeven. Twee mensen worden nog vermist.

Door de explosie van zaterdagavond zijn vier woongebouwen in Ravanusa ingestort. Zondag werden nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald, nadat zij met behulp van honden werden opgespoord.

De zoektocht naar de vermisten "gaat onverminderd verder", melden de lokale autoriteiten. Het is niet bekend of de twee nog in leven zijn. Volgens de brandweer vormt de grote hoeveelheid puin een groot probleem bij de zoekactie. "We verplaatsen puin met grote zorg om nieuwe instortingen te voorkomen", aldus een woordvoerder tegen de Italiaanse omroep Rai News 24.

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De autoriteiten denken dat er waarschijnlijk een gaslek was.