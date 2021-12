Met 85 dagen is de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma de langste in de gekende geschiedenis van het Spaanse eiland. De metingen begonnen in het jaar 1500. Tot nu toe was de vulkaan Tehuya de recordhouder. Een uitbarsting van die vulkaan in 1585 duurde 84 dagen.

Sinds de uitbarsting op 19 september begon, hebben lavastromen bijna 2.900 gebouwen verwoest. Duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De schade wordt geschat op meer dan 900 miljoen euro. Half november eiste de vulkaanuitbarsting haar eerste dodelijke slachtoffer.

Het lijkt een van de grotere en verwoestendere vulkaanuitbarstingen op het eiland. Maar de uitbarsting op zichzelf is niet heel bijzonder, zeiden vulkanologen eerder in gesprek met NU.nl. Het is het type uitbarsting dat je kunt verwachten op de vulkanische eilandengroep.

Wanneer de uitbarsting eindigt, is volgens experts lastig aan te geven en eigenlijk nog moeilijker te voorspellen dan wanneer een uitbarsting begint.

Ondertussen willen bewoners graag dat het leven zonder vulkaanuitbarsting terugkeert, schrijft persbureau Reuters. "Mensen zijn er klaar mee. Als inwoner heb ik een pauze genomen en ben ik naar Madrid gegaan voor wat frisse lucht", laat Juan Ernesto Pérez weten aan het persbureau.