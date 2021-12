Acht werknemers van de kaarsenfabriek in de Amerikaanse plaats Mayfield zijn officieel doodverklaard. De fabriek stortte in nadat zware tornado's vrijdagavond en zaterdagochtend over het midden van Verenigde Staten trokken. Ook worden nog acht werknemers vermist. Eerdere berichten hadden het over zeventig vermisten.

"Eén is al te veel, maar we danken God dat het er veel, veel minder blijken", liet woordvoerder Bob Ferguson van Mayfield Consumer Products zondag weten. Bij het bedrijf werkten 110 mensen.

Mayfield ligt in de zwaar getroffen staat Kentucky. Gouverneur Andy Beshear zei eerder dat in totaal zeker tachtig mensen in Kentucky zijn omgekomen door de tornado's. Hij verwachtte dat het aantal dodelijke slachtoffers waarschijnlijk de honderd zou gaan passeren. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers bij de kaarsenfabriek hij vreesde ten tijde van die inschatting.

Nog steeds goede hoop om vermisten te vinden

Woordvoerder Ferguson van de fabriek zei zondag dat de zoektocht in het puin nog altijd wordt gezien als een reddingspoging en niet als een bergingsoperatie. "We hebben nog steeds goede hoop dat we misschien enkele van de acht vermisten kunnen lokaliseren", zei hij.

Eerder stelde Beshear dat het een "wonder" zou zijn als er op de plek nog iemand levend wordt aangetroffen. Veel gebouwen in Mayfield zijn volledig verwoest.