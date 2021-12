De G7 heeft zondag gewaarschuwd dat de tijd dringt voor Iran om tot een nucleair akkoord te komen. De onderhandelingen over de nucleaire ambities van Iran zijn donderdag in Wenen hervat. Dit is de laatste kans voor Iran om met een serieuze oplossing te komen, vinden de G7-landen. Het is de eerste keer dat er een ultimatum voor de besprekingen wordt gesteld.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kwamen zaterdag en zondag bijeen in het Britse Liverpool. Ze probeerden daar een sterk, gemeenschappelijk front te vormen tegen mondiale dreigingen.

Er is "nog steeds tijd voor Iran om tot een akkoord te komen", benadrukte de Britse minister Liz Truss zondag tijdens een persconferentie. Maar als het aan de G7 ligt, moet dit niet al te lang meer duren. In het slotcommuniqué van de G7-besprekingen staat dat Iran "zijn nucleaire escalatie moet stoppen en zijn kans moet grijpen om een deal te sluiten, nu dat nog mogelijk is".

De donderdag hervatte onderhandelingen hebben als doel de nucleaire deal uit 2015 tussen Iran en verschillende wereldmachten nieuw leven in te blazen. In 2018 trokken de VS zich onder president Donald Trump terug uit dat akkoord. De huidige Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij bereid is om tot een hernieuwde overeenkomst te komen. In Wenen bemiddelen Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China, onder EU-voorzitterschap, tussen Iran en de Verenigde Staten.

Ook Iran zegt open te staan voor een hernieuwd akkoord. Maar het land wordt ervan beschuldig na eerdere vorderingen nu weer terug te krabbelen en tijd te rekken. De deal uit 2015 beperkte de nucleaire activiteiten van Iran, met als doel de ontwikkeling van kernwapens te voorkomen. In ruil daarvoor werden economische sancties tegen Iran opgeheven.