De ontmanteling van een oude vliegtuigbom leidde zondagochtend tot de evacuatie van vijftienduizend mensen in de Berlijnse buurt Gesundbrunnen in het stadsdeel Mitte. De 250 kilo zware bom wordt weggevoerd, waarna de inwoners van de Duitse hoofdstad huiswaarts mogen.

Ook het joodse ziekenhuis en een vestiging van het Rode Kruis, die beide binnen 500 meter van de bewuste bouwplaats liggen, werden geëvacueerd. Om 6.00 uur moest de buurt leeg zijn, melden lokale media. Inwoners die nergens terechtkonden, waren welkom in een aantal stadskelders van Berlijn.

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd drie weken geleden ontdekt op een bouwterrein in de stad en is inmiddels onschadelijk gemaakt.

In Duitsland zijn vaker vondsten van gevaarlijke bommen. In november moesten daarom nog vijfduizend mensen hun huizen verlaten in de Duitse plaats Stuttgart.