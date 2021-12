In het gerechtshof in Antwerpen start maandag de rechtszaak tegen Steve B., de man die wordt verdacht van de moord op de 23-jarige Julie van Espen in 2019. De zaak zorgde voor veel onrust en ophef in België, mede door het feit dat B. vrij rondliep terwijl hij in afwachting was van een hoger beroep in een eerdere verkrachtingszaak. Dit is wat we tot nu toe weten.

Julie van Espen verdwijnt op 4 mei 2019 als ze onderweg is naar een vriendin. Ze stapt om 18.30 uur op de fiets en vertrekt vanuit haar woonplaats Schilde voor een tocht van een half uur naar Antwerpen. Maar bij haar vriendin komt ze nooit aan.

Familie en vrienden slaan nog diezelfde avond alarm en starten een grote zoektocht. Een dag later worden haar telefoon, bebloede kledingstukken en een fietsmandje aangetroffen bij het Sportpaleis.

Op de late avond van 5 mei verspreidt de politie een foto van een "belangrijke getuige". Er zijn namelijk beelden van een man die met het eerder aangetroffen fietsmandje van Julie loopt. Het blijkt om Steve B. te gaan.

Lichaam Julie na twee dagen gevonden, B. bekent moord

Een oude bekende herkent B. en wijst de politie op de identiteit van de man. Een dag na het verspreiden van de foto weet de politie B. op te sporen. De 39-jarige Antwerpenaar wordt aangehouden in de trein op het station van Leuven.

Die maandag wordt ook het lichaam van Julie gevonden. De studente wordt door duikers aangetroffen in het Albertkanaal in de havenstad. Het kanaal ligt aan de route die Julie aflegde naar haar vriendin.

B. bekent al snel Julie te hebben vermoord. Ze zou zich hevig hebben verzet toen hij haar probeerde te verkrachten, waarna hij haar doodde.

Mensen leggen bloemen op de plek waar het lichaam van Julie werd gevonden. Mensen leggen bloemen op de plek waar het lichaam van Julie werd gevonden. Foto: AFP

B. was ondanks lopende verkrachtingszaak op vrije voeten

B. is geen onbekende van de politie: hij werd al meerdere keren veroordeeld voor onder meer verkrachting. In België wordt dan ook woedend gereageerd, vooral wanneer bekend wordt dat B. op vrije voeten was in afwachting van een hoger beroep in een eerdere verkrachtingszaak. Hoewel hij vier jaar cel opgelegd had gekregen, mocht hij het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Eind 2019 wordt het Belgische Hof dan ook op de vingers getikt door de Hoge Raad voor de Justitie, het hoogste controleorgaan van de Belgische rechtspraak. De Hoge Raad ziet "onregelmatigheden" in het dossier van B. Zo duurt het te lang voor het hoger beroep voor kan komen, onder meer doordat er volgens het hof sprake is van personeelstekort.

De ouders van Julie laten in februari 2020 in een brief weten dat hun dochter "nog had geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had genomen". Ze roepen op maatregelen te nemen zodat "justitie een efficiënt werkend en vernieuwend ministerie gaat worden". "Laat haar dood niet tevergeefs zijn geweest."

Duizenden Belgen gaan de straat op om mee te lopen in stille tochten. Duizenden Belgen gaan de straat op om mee te lopen in stille tochten. Foto: EPA

Volksjury kan tot wel levenslang opleggen

Nu, ruim twee jaar na de moord, is het strafrechtelijk onderzoek afgerond en kan de rechtszaak tegen B. beginnen. De man staat terecht voor een volksjury en kan een maximale straf van levenslang krijgen. Naar verwachting komt de uitspraak op 21 december.

Of de zaak openbaar wordt behandeld, is nog de vraag. De familie van Julie heeft gevraagd of de zaak achter gesloten deuren plaats mag vinden. De naasten willen niet dat de "gruwelijke details" in de zaak openbaar worden gemaakt, zo lieten ze via hun advocaat weten aan Belgische media. Of de rechter daar gehoor aan gaat geven, zal maandag blijken.