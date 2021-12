Nieuw-Caledonië heeft voor de derde keer tegen onafhankelijkheid van Frankrijk gestemd. Een overweldigende meerderheid van 96 procent is tegen afscheiding. De opkomst op het overzeese eiland was met ongeveer 41 procent aanzienlijk lager dan bij de vorige referenda, doordat de voornaamste onafhankelijkheidsbewegingen de stembusgang boycotten wegens de coronasituatie.

Bij het referendum in 2020 was de opkomst ongeveer 80 procent. In 2018 kwam ruim 70 procent van de kiesgerechtigden naar het stemlokaal. Nieuw-Caledonië, dat ongeveer 2.000 kilometer ten oosten van Australië ligt in de Stille Oceaan, heeft ongeveer 185.000 stemgerechtigden.

Vanwege de boycot gingen veel minder inheemse leden van de Kanak-gemeenschap stemmen. Zij zijn over het algemeen meer voor onafhankelijkheid dan de witte bevolking van Nieuw-Caledonië. De belangrijkste onafhankelijkheidsbeweging FLNKS noemt het doorgaan van het referendum een "oorlogsverklaring" van Frankrijk. Volgens FLNKS was er door de coronamaatregelen geen mogelijkheid om campagne te voeren.

President Emmanuel Macron reageerde zondag verheugd op de uitslag. "Frankrijk is vanavond een stukje mooier nu Nieuw-Caledonië bij Frankrijk blijft." Hij zag echter ook in dat de uitslag niet zo overweldigend was als het leek en dat het erg verdeeld blijft. "We moeten nu een nieuwe fase beginnen zonder 'ja' of 'nee' en bouwen aan een gezamenlijk project waarin we iedereen respecteren."

Referenda moesten onrust de kop indrukken

De drie referenda waren door de Fransen beloofd om onrust in 1988 de kop in te drukken. Toen waren er veel demonstraties tegen de Franse macht.

Frankrijk wil graag dat Nieuw-Caledonië Frans blijft. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie om de macht van China in de Pacifische regio te ondermijnen. Mocht Nieuw-Caledonië onafhankelijk worden, dan vrezen de Fransen dat China's invloed snel zal toenemen. Daarnaast heeft het land ongeveer 10 procent van de nikkelvoorraad in de wereld. China is de grootste koper van de grondstof.