De jongste bisschop van Spanje mag officieel niet langer zijn ambt uitoefenen omdat hij getrouwd is met een auteur van satanistische erotica, meldt The Guardian zondag. De geestelijke behoudt nog wel zijn titel, maar moet zijn taken neerleggen.

"Zoals algemeen bekend, is bisschop Xavier Novell Goma op 22 november 2021 in het huwelijk getreden met Silvia Caballol in de provincie Barcelona", staat in een verklaring van de Spaanse bisschopsconferentie. "Elke geestelijke die wil trouwen, riskeert een schorsing."

De zeer conservatieve bisschop Novell Goma werd bekend doordat hij al op 41-jarige leeftijd bisschop werd van de Catalaanse stad Solsona. Hij werd daarmee de jongste Spaanse bisschop. Goma was een conservatieve geestelijke die 'homogenezing' steunde en exorcisme uitvoerde. Ook ontving hij kritiek omdat hij zijn steun uitsprak voor de onafhankelijkheid van Catalonië.

In augustus trad Goma zelf al af. Dit deed hij naar eigen zeggen om persoonlijke redenen, maar bij zijn afscheid zou hij tegen naaste medewerkers de werkelijke reden van zijn vertrek hebben benoemd: "Ik ben voor de eerste keer in mijn leven verliefd geworden op een vrouw en ik wil de dingen nu goed doen." Vermoedelijk ging mede daarom paus Franciscus direct akkoord met zijn verzoek tot aftreden, terwijl zo'n proces normaal gesproken maanden kan duren.

Een paar weken later kwam naar buiten dat de bisschop een relatie heeft met de auteur van onder meer The Hell of Gabriel's Lust. Op de website van Caballols uitgever staat dat de 38-jarige auteur "zich heeft bewezen in de uitdagende wereld van de literatuur die onze morele en ethische waarden omverwerpt".

Goma zou nu op zoek zijn naar werk als agronoom (we­ten­schap­pe­lijk on­der­legd land­bou­wer) in de buurt van Barcelona.