De jongste bisschop van Spanje mag officieel niet langer zijn ambt uitoefenen omdat hij getrouwd is met een auteur van satanistische erotica, meldt The Guardian. De geestelijke behoudt nog wel zijn titel.

"Zoals algemeen bekend, is bisschop Xavier Novell Goma op 22 november 2021 in het huwelijk getreden met Silvia Caballol in het stadje Suria in de provincie Barcelona." Dat staat in een verklaring van de Spaanse bisschopsconferentie van zaterdag.

Elke geestelijke die wil trouwen, riskeert een schorsing, gaat de verklaring verder.

In 2010 werd Goma op 41-jarige leeftijd aangesteld in Solsona. Hij werd daarmee de jongste Spaanse bisschop. Hij was een conservatieve geestelijke die 'homogenezing' steunde en exorcisme uitvoerde. Ook ontving hij kritiek omdat hij zijn steun uitsprak voor de onafhankelijkheid van Catalonië.

De hel van Gabriël's lust

In augustus trad Goma al af. Dit deed hij naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. Een paar weken later kwam naar buiten dat de bisschop een relatie heeft met de auteur van onder andere The Hell of Gabriel's Lust.

Op de website van Caballol's uitgever staat dat de 38-jarige auteur "zich heeft bewezen in de uitdagende wereld van de literatuur die onze morele en ethische waarden omverwerpt".

De ex-bisschop zou nu op zoek zijn naar werk als agronoom in de buurt van Barcelona.