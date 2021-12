Op Sicilië is een gebouw van vier verdiepingen ingestort na een explosie. Zeker zeven mensen worden vermist en liggen mogelijk onder het puin. Een Italiaans persbureau meldt echter twaalf vermisten, onder wie drie kinderen en een zwangere vrouw. De oorzaak is waarschijnlijk een breuk in een gasleiding. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die nog onder het puin liggen.

Het gebouw in de stad Ravanusa stortte zaterdagavond rond half negen in. Volgens de brandweer zijn meerdere gebouwen getroffen door de explosie. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en overgebracht naar hotels in de omgeving.

Op beelden is te zien dat de ontploffing een grote ravage heeft aangericht. De straat ligt vol met puin en er is brand uitgebroken.

Volgens lokale media werd een tachtigjarige vrouw onder het puin vandaan gehaald. Zij werd door reddingswerkers op een brancard weggedragen. Sommige anderen konden lichtgewond of ongedeerd onder het puin vandaan komen.

"Het lijkt Beiroet wel", reageerde het hoofd van de regionale burgerbescherming tegenover Adnkronos, een Italiaans persbureau.