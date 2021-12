Op Sicilië is zeker één persoon om het leven gekomen nadat meerdere gebouwen door een gasexplosie zijn ingestort. Het lichaam is zondagochtend door de reddingsdiensten onder het puin vandaan gehaald. Acht mensen worden nog vermist.

Onder de vermisten zijn twee kinderen en een zwangere vrouw, meldt persbureau ANSA. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die nog onder het puin liggen.

Het gebouw in de Italiaanse stad Ravanusa stortte zaterdag rond 20.30 uur in. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en overgebracht naar hotels in de omgeving.

Op beelden is te zien dat de ontploffing een grote ravage heeft aangericht. De straat ligt vol met puin en er is brand uitgebroken.

Volgens lokale media werd ook een tachtigjarige vrouw onder het puin vandaan gehaald. Zij had lichte verwondingen en is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Enkele uren daarna werd een tweede vrouw levend onder het puin gehaald. Mogelijk zijn het zussen van elkaar. Enkele slachtoffers konden lichtgewond of ongedeerd onder het puin vandaan komen.

"Het lijkt Beiroet wel", reageerde het hoofd van de regionale burgerbescherming tegenover persbureau Adnkronos.