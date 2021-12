Tientallen tornado's hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling achtergelaten in het midden van de Verenigde Staten. In de staat Kentucky vielen minstens zeventig doden en werden complete dorpen verwoest. Ook vanuit Illinois, Arkansas, Missouri en Tennessee komen berichten van slachtoffers en schade.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws rondom het noodweer in de Verenigde Staten.

In het dorpje Mayfield, in het westen van Kentucky, werd geen gebouw gespaard door het noodweer. In het dorpje Mayfield, in het westen van Kentucky, werd geen gebouw gespaard door het noodweer. Foto: Getty Images

Er stortte onder meer een dak in van een kaarsenfabriek. Op dat moment waren daar zeker 110 mensen aan het werk. Er stortte onder meer een dak in van een kaarsenfabriek. Op dat moment waren daar zeker 110 mensen aan het werk. Foto: Getty Images

45 Tornado's richten ravage aan in meerdere Amerikaanse staten

Bewoners van Mayfield maakten zaterdag de balans op. Bewoners van Mayfield maakten zaterdag de balans op. Foto: Getty Images

Volgens de gouverneur van Kentucky was het de zwaarste nacht uit de geschiedenis van zijn staat. Volgens de gouverneur van Kentucky was het de zwaarste nacht uit de geschiedenis van zijn staat. Foto: Getty Images